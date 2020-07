Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire

Pobierz program

Druga odsłona bardzo popularnej i cenionej strzelanki w której stajemy na czele alianckich komandosów, wykonując trudne misje terenowe w okupowanej Europie.

Wojenna tułaczka

Po sukcesie pierwszej odsłony serii, studio Ilusion Softworks postanowiło wydać drugą część wyśmienitej gry akcji. Podobnie jak w poprzedniej części, tak i w tej przyjdzie nam dowodzić grupą amerykańskich komandosów. By nieco ubarwić tło fabularne, wcielamy się w porucznika Garego Bristola, który w czasie II Wojny Światowej był czynnym członkiem SAS (brytyjskich sił specjalnych). Wraz z naszą drużyną będziemy uczestniczyć w 23 misjach podzielonych na 9 kampanii, rozgrywających się w różnych rejonach okupowanej Europy. Wiele z nich było inspirowanych doświadczeniami wojennymi głównego bohatera.

Nowa odsłona gry stawia na dosadny realizm, w którym jeden celny strzał oznacza pewny zgon. Twórcy chcieli w ten sposób podnieść nieco wyżej poprzeczkę wrażeń z gry, nie umniejszając tematu zła, jakim jest wojna światowa. Zastosowanie całkiem nowego silnika graficznego, umożliwiło takie przebudowanie fizyki świata, że stał się on jeszcze bardziej realistyczny. Podniesiony poziom trudności, idąc w parze z nienaganną fizyką otoczenia staje się naszym największym wrogiem, ale też nieocenionym przyjacielem. Co rusz jesteśmy tonowani przez grę, by nie atakować na Rambo, lecz chować się, skradać i grać bardziej taktycznie.

W drużynie siła

Dzięki dobrze napisanej sztucznej inteligencji, możemy tak zaprogramować naszą drużynę by ta dobrze radziła sobie na polu walki. Nie uświadczymy w niej żołnierzy idących na rzeź, a myślące jednostki, które niejednokrotnie uratują nam skórę w sytuacji kryzysowej.

Jest to przykład gry, w której otoczka fabularna, została zastąpiona wymagającą mechaniką walki terenowej i ciągłego obserwowania terenu za i przed nami. Wróg nigdy nie śpi i raz zaalarmowany, może w końcu przyszpilić naszą pozycję ogniem krzyżowym. Należy ciągle obmyślać nowy plan, pochodzić do misji od strony technicznej i dbać o wybór dobrej pozycji.

Kluczowe cechy gry: