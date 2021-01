Pobierz prog​ram

Hide.me VPN to klient VPN, dzięki któremu ochronimy swoją prywatność w trakcie codziennego korzystania z internetu.

Działanie programu opiera się głównie na ukryciu adresu IP użytkownika, co sprawia, że nie można wykryć jego aktywności. W związku z tym na kolejnych witrynach nie zobaczymy personalizowanych reklam, które wyświetlane są w oparciu o historię przeglądanych stron internetowych. Hide.me VPN chroni prywatność także w inny sposób, a mianowicie poprzez szyfrowanie danych zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych.

Hide.me VPN jest bardzo prosty w użyciu. Narzędzie może automatycznie połączyć nas z serwerem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wybrali go samemu. Dzięki temu będziemy widoczni w sieci pod fałszywym adresem IP z zupełnie innego państwa (np. przebywając w Polsce możemy udawać, że jesteśmy w Holandii). Pozwala to również na uzyskanie dostępu do treści zablokowanych w naszym kraju, takich jak np. całe strony internetowe czy wybrane filmy.