Historia pewnej wizytówki – z Linuksem

George Hilliard to inżynier systemów wbudowanych, który próbkę swych umiejętności postanowił dać już na wizytówce. W jaki sposób? – zapytacie. Otóż zamknął w niej cały komputer z Linuksem. Pod wieloma względami bardzo uproszczony, a wręcz spartański, ale jednak na tyle funkcjonalny, aby móc odpalić prościutką dystrybucję stworzoną poprzez Buildroot.

Technicznie rzecz ujmując, wizytówka Hilliarda nie jest niczym rewolucyjnym. Zapożycza bowiem schemat od najmniejszych komputerów jednopłytkowych, takich jak LicheePi Nano. Niemniej z uwagi na swą nietypową formę bezapelacyjnie zasługuje na chwilę uwagi.

Cała wizytówka to de facto fragment laminatu, na którym inżynier osadził układ Allwinner F1C100s, 8 MB pamięci szeregowej SPI NOR Flash oraz złącze USB.

Żaden tam demon wydajności, ale skala integracji zasługuje na pochwałę

Allwinner F1C100s to układ o tyle ciekawy, że wyróżnia się naprawdę dużą skalą integracji. Zawiera m.in. jeden rdzeń ARM9 o taktowaniu do 900 MHz, 32 MB pamięci operacyjnej typu DDR, a także grafikę obsługującą dekodowanie materiału H.264 / MPEG o rozdzielczości do 720p. Co więcej, ma kontroler USB, i to od razu z regulatorem napięcia. Tak, aby zredukować 5 V na wejściu do wartości definiowanej specyfikacją. Minikombajn, można by rzec.

Jak wyjaśnia autor projektu, 8 MB SPI flash zostało podzielone na partycje: bootloader zajmuje 256 KB, okrojone jądro Linux 5.2 – 1,6 MB, system plików roota zaś – 2,4 MB. Reszta to typowa pamięć masowa, gdzie znalazł się plik readme, życiorys Hillarda i parę zdjęć.

fot. George Hilliard

Półpendrive, półkomputer

Po podłączeniu do dużego komputera, wizytówka widziana jest w sposób dwojaki. Po pierwsze, jako pendrive, a po drugie – urządzenie na wirtualnym porcie szeregowym.

Opcja numer jeden daje oczywiście błyskawiczny dostęp do pamięci masowej. Z kolei w przypadku opcji numer dwa użytkownik może odpalić jedną z dwóch klasycznych gier uniksowych, a mianowicie dungeon crawler rogue lub tekstową 2048, a ponadto zbiór cytatów fortune w uproszczonej wersji i interpreter MicroPython – stworzony nominalnie dla mikrokontrolerów.

fot. George Hilliard

Co ciekawe, ponoć koszt stworzenia tego cacka nie przekracza 3 dol. przy 10 sztukach. A dla tych bardziej dociekliwych Hilliard przygotował też obszerną relację z budowy.