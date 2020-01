16.12.2017 18:52 • Recenzja do wersji 4.0.5227.37263

Do tej pory, do montażu filmów rodzinnych używałem programów płatnych, ale.. (tu nie będę opisywał, jak je zdobyłem). Ostatnio miałem format komputera i potrzeba zainstalować coś na nowo. No trochę z lewymi wersjami instalacja jest oporna, aby program działał sprawnie i wiadomo resztę. No więc, skorzystałem z rady youtubera Ziemniaka. Pobrałem program HitFilm Express. Program wydaje się dość ciekawie i jak na darmowy posiada sporo możliwości. Z jakiś filmów na komputerze, stworzyłam jakiś projekt, taki dla testów i do renderingu. Tu pojawił się pierwszy problem, wywaliło mi, że korzystam z wersji beta. Poszperałem w sieci i dowiedziałem się, że trzeba się zarejestrować na stronie producenta i wtedy dostanie się pełną darmową wersję z funkcją renderingu. Ok, teraz działa i można szaleć. Po paru dniach pojawił się problem. Nagrałem moją kamerką krótkie filmiki i chciałem je zmontować w jeden większy. Wrzucam filmy i brak dźwięku. Okazało się, że program nie posiada kodeka, którym kamera koduje filmy. Tu pojawiło się pytanie, czy program jest darmowy? Otóż, można dokupić pakiet „Premium Formats” za około 50zł lub użyć jakiegoś darmowego konwertera np. „Movie Maker”, tylko tu czas się wydłuża. Ja zdecydowałem się na zakup dodatku. 50 zł nie jest to dużo, a zawsze ma się legalne oprogramowanie (no chyba, że ktoś niema i tego, to co innego). Na YouTube znalazłem gościa, który stworzył sporo poradników do programu, sporo mogą ułatwić na poczatku. Uważam, że program jest dobry dla osoby, która zaczyna przygodę z montażem filmów, jak ja.