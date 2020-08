Pob​ierz program

HitFilm Pro to aplikacja przeznaczona do nieliniowej edycji wideo (w tym materiałów o rozdzielczości 4K) i tworzenia animacji oraz efektów specjalnych. Narzędzie z powodzeniem można wykorzystywać zarówno do tworzenia krótkometrażowych filmów jak i do większych produkcji w tym filmów dokumentalnych, teledysków itp.

Do najważniejszych funkcji HitFilm Pro należy z pewnością możliwość pracy na nieograniczonej liczbie ścieżek audio i wideo, opcja tworzenia animacji, mieszania kompozycji 2D i 3D czy w końcu dodawania efektów specjalnych. Do pracy z programem można wykorzystywać większość najpopularniejszych formatów wideo, audio czy grafik. HitFilm obsługuje m. in. takie formaty jak WMV, MP4, AVI, MOV czy MXF. W przypadku zaplecza FX twórcy oddali nam do dyspozycji ponad 180 efektów. Baza zawiera od tak podstawowych filtrów jak dodawanie przejść, efektów rozmycia, mozaiki po możliwość generowania deszczu, ognia, śniegu, eksplozji itp.

HitFilm Pro oferuje również zestaw profesjonalnych filtrów do edycji kolorów, które pozwolą na stworzenie odpowiedniego klimatu dla wybranych ujęć. Ponadto autorzy przygotowali blisko 30 gotowych efektów kolorystycznych (HDR, lata 70, Matrix itp.), które można przeciągnąć bezpośrednio na dany klip. Mogą być one zarówno efektem końcowym jak i punktem wyjściowym do dalszej edycji.

Edycja kompozycji 3D zaimplementowana w HitFilm Pro przypomina w dużym stopniu rozwiązania wprowadzone chociażby w narzędziu Adobe After Effects. Wirtualna kamera 3D pracuje realistycznie, a ostrości głębi generowana jest na podstawie odległości warstw od obiektywu. Program oferuje również możliwość tworzenia cieni 3D, generowania cząsteczek, aktywowania efektu Motion blur dla warstw 2D i 3D, tworzenia masek i realistycznych świateł, importowania danych z aplikacji 3D camera tracking i znacznie więcej.