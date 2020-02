Pobi​erz program

HitmanPro.Alert to zaawansowane narzędzie z systemem ochrony w czasie rzeczywistym, które zwiększy bezpieczeństwo użytkownika podczas codziennego korzystania z Internetu.

Pojęcie "ransomware" może być nie do końca znane wszystkim internautom, ale w skrócie mamy tutaj do czynienia ze szkodliwym oprogramowaniem, którego działa na zasadzie okupu. Wszystkie nasze dane zostają automatycznie zablokowane przez wirusa, który zostanie zdezaktywowany dopiero wtedy, gdy zdecydujemy się na uiszczenie wskazanej opłaty (nie jest to jednak gwarantowane, rzecz jasna).

Aby nie dopuścić do sytuacji, jak ta opisana powyżej, warto wcześniej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojego peceta, instalując na przykład HitmanPro.Alert, które chroni nas przed hakerami, dystrybutorami złośliwych programów czy osobami szpiegującymi naszą aktywność za pośrednictwem kamer internetowych. Możemy być spokojni, że nasze dane poufne dane (np. login i hasło do konta bankowego) nie zostaną przechwycone przez niepowołanych użytkowników.

HitmanPro.Alert nie pozwoli, by hakerzy mogli wykorzystać luki w programach domyślnie zainstalowanych w systemie operacyjnym Windows i tym samym zyskali dostęp do naszego komputera. Narzędzie tworzy bowiem dodatkową warstwę ochronną, dzięki czemu jest w stanie szybko wykryć podejrzaną aktywność i niezwłocznie usunąć wirusa.

