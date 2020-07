Honda Gold Wing pierwszym motocyklem z Android Auto

Udostępnij:

Integracja z Apple CarPlay lub Android Auto w nowych samochodach, nawet niższych segmentów, nikogo już nie dziwi, ale na rynku motocykli to nadal spora abstrakcja. Honda była pierwszym producentem motocykli na świecie, który zaoferował Apple CarPlay w swoich modelach. Już wkrótce, na pokładzie wyląduje również Android Auto.

Chociaż może to nie brzmieć jak wielka sprawa dla kogoś, kto był przyzwyczajony do obecności integracji ze smartfonami w samochodach, CarPlay na Hondzie Gold Wing był sporym wydarzeniem na tym rynku. Integracja z systemem Apple'a po modelu Gold Wing trafiła także do Africa Twin i prawdopodobnie będzie nadal pojawiała się w innych modelach. To wszystko świetne wiadomości dla tych, którzy są użytkownikami urządzeń Apple, ale co ze wszystkimi zagorzałymi fanami Androida?

Cóż, do tej pory w zasadzie nie było czego szukać, ale teraz Honda ogłosiła, że Gold Wing będzie pierwszym motocyklem, który również otrzyma Android Auto. Mało tego, aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy Gold Winga.

Super, ale jak to ma działać? Generalnie motocykle są - z konieczności - raczej nieosłonięte. Niebezpieczeństwo rozpraszania kierowcy jest więc dość realne, niemal namacalne, ale Honda znalazła sposób na zintegrowanie czterokołowego systemu informacyjno-rozrywkowego w dwukołowym wydaniu, który ma sens i jest stosunkowo łatwy w użyciu bez odrywania wzroku lub uwagi kierowcy od wykonywanego zadania. jak widać mocno rozbudowane system informacyjno-rozrywkowe wkraczają również na rynek motocykli, choć są skierowane raczej do użytkowników krążowników szos na dwóch kółkach.