Honda zmaga się ze skutkami cyberataku, w wyniku którego do wewnętrznej sieci firmy trafiło szkodliwe oprogramowanie. Problem jest poważny i przełożył się na wstrzymanie niektórych działań nie tylko w biurach w Japonii, ale także w Ameryce Północnej, Turcji i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii wstrzymano działanie fabryki, ale jej ponowne uruchomienie planowane jest jeszcze na ten tydzień.

Na tę chwilę wiele szczegółów nie jest znanych, ale znawcy sugerują, że atakujący użyli w tym przypadku ransomware'u Ekans. Chodzi o oprogramowanie wykorzystywane do szyfrowania danych, a później żądania okupu, za udostępnienie klucza deszyfrującego. Ekans został rozpoznany po raz pierwszy w styczniu bieżącego roku. Jak się okazało, jest szkodliwym oprogramowaniem stworzonym w oparciu o język Go. O szczegółach technicznych można przeczytać w analizie badaczy z Dragos.

At this time Honda Customer Service and Honda Financial Services are experiencing technical difficulties and are unavailable. We are working to resolve the issue as quickly as possible. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and understanding.