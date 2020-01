Pobierz program

Houdini Apprentice to darmowa wersja programu do modelowania, renderowania, animacji i tworzenia efektów specjalnych dla filmów – Houdini FX. Ta wersja kierowana jest do studentów, hobbystów i artystów chcących tworzyć na własne potrzeby.

Pakiet oferuje właściwe wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do tworzenia grafiki 3D, w tym możliwość modelowania, tworzenia szkieletu postaci na potrzeby animacji, ustawiania oświetlenia, a także symulacji zjawisk cząsteczkowych, fizyki ciał sztywnych, płynów i lekkich materiałów, jak ubrania postaci. Program posiada możliwość importu modeli z wielu używanych w branży formatów plików, w tym z opracowanego przez Autodesk formatu FBX oraz zaprezentowanego w 2011 roku przez Sony i Lucasfilm ALEMBIC, co umożliwia łatwą współpracę aplikacji z innymi środowiskami 3D.

Do dyspozycji użytkowników jest silnik renderujący Houdini Mantra, który także w wersji darmowej programu może łączyć się z chmurą obliczeniową Amazon EC2 za pośrednictwem mechanizmu HQueue.

Wersja Apprentice jest bardzo podobna do przemysłowego Houdini FX, ale na gotowe rendery nakłada znak wodny, a maksymalny obraz, jaki możemy wygenerować, ma rozmiar 1280×720 pikseli. Poza tym nie można łączyć go z rendererami innych producentów, nie można włączyć go w proces produkcyjny tak, jak komercyjną wersję programu, a modele i zasoby zapisywane są w jego własnym formacie.

Aby pobrać program należy zalogować się na portalu producenta. Można do tego wykorzystać swoje konto na Facebooku, Google+ lub innym serwisie.