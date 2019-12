Pobierz pro​gram

Howard E-Mail Notifier to niewielka aplikacja, która działa w obrębie zasobnika systemowego i informuje użytkownika o nowych wiadomościach w skrzynkach pocztowych Outlook.com, Hotmail, Live.com, Zoho, GMail i innych.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze i stanowi odpowiednik np. Gmail Notifiera dla usług pocztowych udostępnianych przez firmę Microsoft. Potrafi ono okresowo sprawdzać zawartość naszej skrzynki pocztowej i powiadamiać nas o nowych korespondencjach w postaci pop-upów, którym towarzyszy sygnał dźwiękowy. Operacja sprawdzania konta e-mail może być też inicjowana ręcznie przez użytkownika. Każde z powiadomień zawiera informacje o liczbie nowych wiadomości, ich nadawcy oraz temacie.

Aplikacja oferuje kilka opcji konfiguracyjnych, które pozwalają na dostosowywanie podstawowych parametrów jej pracy. Znajdziemy wśród nich ustawienia czasu (od 30 sekund do 5 minut), co jaki sprawdzana będzie nasza skrzynka pocztowa, czasu wyświetlania powiadomień (od 5 sekund do 2 minut), ikony w zasobniku, domyślnej aplikacji do odczytu wiadomości (przeglądarka internetowa lub klient e-mail) oraz sygnału powiadomienia.