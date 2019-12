Huawei 5G ocenione przez Włochy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

Udostępnij:

Europa, przygotowując się do uruchomienia standardu 5G na swoim terytorium, debatuje o bezpieczeństwie narodowym. W centrum tych rozmów od dawna stoi Huawei – chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego. Teraz sceptycyzmem co do bezpieczeństwa chińskiej technologii wykazały się Włochy.

Narrację braku zaufania do Huaweia rozpoczęły oczywiście Stany Zjednoczone. Na początku grudnia prezydent USA Donald Trump stwierdził, że firma z Shenzen stanowi zagrożenie dla USA i sojuszników z NATO.

Ponadto NATO wydało w tym czasie deklarację uznającą rosnący wpływ Chin i oświadczającą, że Sojusz Północnoatlantycki będzie wspólnie zajmował się problemami i korzyściami płynącymi z tego wzrostu.

Rozważyć wykluczenie Huaweia

W ślad za USA poszedł teraz kraj z Półwyspu Apenińskiego. Obawy zawarte są w raporcie włoskiej parlamentarnej komisji bezpieczeństwa COPASIR.

Komisja zaleciła włoskim ustawodawcom usunięcie Huaweia i ZTE (inny producent z Chin) z listy firm dostarczających sprzęt sieciowy 5G w kraju i poprawienie standardów bezpieczeństwa dotyczących dostępu do takiego sprzętu.

Jednocześnie COPASIR podkreśliła, że względy ekonomiczne nie powinny być decydujące przy wyborze sprzętu sieciowego. Komisja twierdzi, że nie jest wiarygodnym, jakoby Huawei był w stanie działać swobodnie, będąc jednocześnie pod wpływem chińskich władz.

ZTE i Huawei silne we Włoszech

ZTE i Huawei mają silną pozycję we Włoszech. Pierwsza z tych firm utworzyła centrum badań i rozwoju 5G w L'Aquila. Huawei rozpoczął już testy 5G w Mediolanie, Matera i Bari, i również posiada centra badawcze w tym kraju.