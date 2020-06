Huawei Matebook 13 doczekał się procesora AMD. Jest jedno ale

Udostępnij:

Huawei Matebook 13 w końcu doczekał się wersji z procesorem AMD, co jest o tyle dobrą wiadomością, że wcześniej ten producent montował jednostki czerwonych wyłącznie w ekonomicznej serii Matebook D. Wielu może jednak zawieść, iż padło na nieco starszy układ z linii Zen+, a nie najnowszego Zen 2.

Matebook 13 AMD, podobnie jak jego odpowiednik z intelem, ma ekran FullView 2K o proporcjach 3:2. Jak chwali się producent, dzięki zastosowaniu ramek o szerokości zaledwie 4 mm, pokrycie klapy wyświetlaczem wynosi bagatela 88 proc. Zastosowana matryca jest ponoć w pełni zgodna ze standardem sRGB i oferuje jasność rzędu 300 cd/m², dostosowywaną automatycznie do danej sytuacji przez system z czujnikiem oświetlenia.

Przechodząc do komponentów, serce Matebooka 13 AMD stanowi procesor Ryzen 5 3500U. Ten 4-rdzeniowy i 8-wątkowy chip, wytwarzany w procesie litograficznym klasy 12 nm, współpracuje ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8, 8 GB pamięci RAM, a także dyskiem SSD o pojemności 256 lub 512 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home.

Porty, w jakie wyposażono urządzenie, to dwa USB-C oraz hybrydowe audio. Bateria z kolei cechuje się pojemnością rzędu 41,8 Wh i wspiera szybkie ładowanie, a bezpieczeństwo ma gwarantować zintegrowany z włącznikiem czytnik linii papilarnych.

Masa Matebooka 13 AMD wynosi 1,3 kg, a grubość – mniej niż 15 mm. Przy czym obudowę wykonano w całości z aluminium. Mimo kompaktowych gabarytów, Huawei zapewnia, że sprzęt świetnie poradzi sobie nawet z wymagającym obciążeniem. Chłodzi go bowiem dwuwentylatorowy układ Shark Fin 2.0, znany już ze wcześniejszych laptopów chińskiego giganta.

Przedsprzedaż rusza 24 czerwca i potrwa do 12 lipca. W tym czasie laptop dostępny będzie w promocji, w ramach której za symboliczną złotówkę można dodatkowo dokupić do niego dedykowane etui, a także myszkę Bluetooth. Regularna cena modelu z dyskiem 256 GB to 2999 zł, 512 GB zaś – 3199 zł. W ceny wliczono zasilacz i 24-miesięczną gwarancję.