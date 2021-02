Huawei pokazuje przyszłość inteligentnych domów na targach w Szanghaju

Udostępnij:

Już od pewnego czasu wiadomo było, że Huawei opracowuje własną alternatywną platformę mobilną dla Androida o nazwie HarmonyOS. Zgodnie z doniesieniami firmy, HarmonyOS ma być jednak nie tylko systemem operacyjnym dedykowanym na smartfony, ale także platformą dla wszelkiego rodzaju inteligentnych urządzeń.

Na ostatnich targach MWC Shanghai 2021 Huawei zademonstrował kilka inteligentnych urządzeń domowych z systemem HarmonyOS. Co prawda, póki co, są one jedynie projektami koncepcyjnymi, ale według Huawei, zapowiadają one nową przyszłość dla inteligentnych urządzeń zasilanych przez HarmonyOS. Firma zademonstrowała kilka przykładów, jak tego rodzaju urządzenia mogą codziennie wspomagać ich użytkowników. Jedną z możliwości może być inteligentny asystent aktywowany głosowo, który uruchomi odpowiednie funkcje, gdy użytkownik wróci do domu. Mogłoby to, przykładowo, powodować automatyczne uruchomienie takich urządzeń jak rolety czy oczyszczacz powietrza.

Odkąd firma ogłosiła swoje wejście na rynek inteligetnych urządzeń domowych w 2018 r., jej oferta tego rodzaju sprzętów znacznie się poprawiła. Wydanie HarmonyOS ma przyspieszyć domowego ekosystemu. Koreański potentat spodziewa się, że w 2021 roku ponad 40 głównych marek będzie współpracować z Huawei, w celu dostarczenia milionom gospodarstw domowych pod 100 milionów urządzeń z systemem HarmonyOS.

Oczywiście, przyszłość tego rodzaju urządzeń zależy przede wszystkim od użytkowników posiadających w przyszłości smartfony i inteligentne urządzenia z systemem HarmonyOS. Nie mniej jednak ujednolicona platforma z pewnością znacznie ułatwi to wspólne działanie tego rodzaju sprzętów.