Huawei stawia pierwszą fabrykę poza Chinami. Sprzęt 5G będzie produkowany w Europie

Firma Huawei ogłosiła oficjalne plany budowy pierwszej swojej fabryki poza terytorium Chin. Hala produkcyjna ma stanąć na terenie wschodniej Francji do 2023 roku.

Chociaż wiele wskazywało na to, że ograniczenia nałożone przez Stany Zjednoczone na Huawei uśmiercą rozwój firmy, to niektóre jej odłamy radzą sobie świetnie. Chiński gigant telekomunikacyjny ma otworzyć swoją pierwszą fabrykę sieci komórkowej poza Chinami. Jej budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Fabryka ma zająć się produkcją podzespołów niezbędnych do tworzenia stacji przekaźnikowych - powiedziała wiceprezes i członek rady nadzorczej Huawei Catherine Chen podczas wideokonferencji prasowej, która odbyła się 26 stycznia. W okolicach 2023 roku z fabryki mają wyjechać pierwsze mobilne stacje. Chen stwierdziła też, że ulokowanie fabryki we Francji jest "historycznym momentem dla firmy".

Catherine Chen, VP et membre du CA de #Huawei Groupe : "Ce jour est une date historique pour Huawei, parce que cet événement marque une nouvelle étape dans nos relations avec la France 🇫🇷 et à plus grande échelle avec l’Europe 🇪🇺" #InnovationGrandEst pic.twitter.com/Rc9COfgQDR