Huawei zmiennym jest. MateBook X Pro jednak doczekał się procesorów Intel Core 10. gen

Huawei zarzekał się, że sensu stosowania procesorów Intel Core 10. generacji w swoich notebookach nie widzi. Zarzekał i... zmienił zdanie. Na specjalnej konferencji w Barcelonie, odbywającej się w miejscu anulowanych targów MWC 2020, producent z Shenzhen zaprezentował nowy model laptopa MateBook X Pro, oferujący układy z serii Comet Lake-U.

No dobra, z tym nowym to tak nie do końca. MateBook X Pro w wersji modelowej 2020 to de facto ta sama konstrukcja co przed rokiem, tyle że odświeżona pod kątem specyfikacji.

Laptop trafi na rynek z procesorem Core i7-10510U lub Core i5-10210U, zależnie od wyboru, a także 16 GB RAM w standardzie. W każdej konfiguracji, począwszy od tej najbardziej podstawowej. Tak więc mamy tu nieco szybszy układ i dwukrotnie więcej pamięci.

Jednak poza tym ciężko o istotne różnice. MateBook Pro X wciąż ma ten sam 13,9-calowy ekran dotykowy LTPS o rozdzielczości 3000x2000 px, grafikę GeForce MX250 2 GB, analogiczny panel złączy (2x USB-C z TB 3, USB-A, audio), chłodzenie SharkFin 2.0 itd. Ba, legitymuje się identyczną obudową o masie 1,33 kg i akumulatorem 56 Wh.

MateBook X Pro, fot. Piotr Urbaniak.

Pomijając zastosowane procesory, jedyną nowością jest wprowadzenie dodatkowej opcji kolorystycznej. Starsze generacje MateBooka X Pro dostępne były tylko w szarości, a teraz dojdzie do tego zieleń.

Nowy MateBook X Pro ma trafić do sprzedaży w Europie w kwietniu 2020 r. Cena podstawowej konfiguracji (Core i5, SSD 512 GB, brak dGPU) to 1499 euro (ok. 6450 zł). Za wersję topową (Core i7, SSD 1 TB, MX250) zapłacimy z kolei 1999 euro (ok. 8600 zł).