Sandboxowy symulator przetrwania, będący pierwszą grą australijskiego studia Bankroll.

Przetrwać mimo wszystko!

Rozgrywka została tak ukierunkowana by postać którą przyjdzie nam pokierować, dała sobie radę w nieprzyjaznym środowisku w którym nagle się znalazła. Naszym głównym zadaniem będzie eksploracja nieznanego terenu, jak i pozyskiwanie niezbędnych do przeżycia surowców. Te pozwolą nam zbudować schronienie, jak i przydadzą się do rozwijania wyposażenia.

Całość rozgrywki skupia się w dużej mierze na aspektach survivalowych, wytwarzaniu przedmiotów oraz przede wszystkim - zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Mając na uwadze otwartość świata i dość trudną oraz nieprzewidywalną krainę, musimy tak prowadzić naszą postać by ta za szybko nie wyzionęła ducha. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć walki. Niejednokrotnie przyjdzie nam ratować skórę przed agresywną florą i fauną oraz innych graczy, którzy upatrzyli sobie naszą postać jako cel polowania.

Wielka piaskownica

Hurtword został zaprojektowany z myślą o rozbudowanej rozgrywce wieloosobowej, w której gracze będą walczyć między sobą lub zawiązywać sojusze. Podczas zabawy możemy więc postawić na współpracę i mieć pewność, że inny gracz w razie potrzeby uratuje nam skórę.

Mechanika gry została tak przemyślana, by weterani serii nigdy nie mieli z górki. Świeży narybek zazwyczaj rozpoczyna zabawę z dala od cywilizacji, mając większą szansę na spokojny start, gdzie ich zaawansowane postacie zazwyczaj od samego początku mają mocno pod górkę. Na pochwałę należy wspomnieć o systemie kar, który przewiduje spory spadek utraconego ekwipunku w przypadku bezmyślnego zabijania innych graczy na mapie.

Kluczowe cechy gry: