HxD 2.5.0.0

HxD to zaawansowany edytor heksadecymalny pozwalający na niskopoziomową edycję plików, dysków twardych i obrazów nośników CD/DVD.

W odróżnieniu od innych narzędzi tego typu doskonale sprawdza się podczas edycji dużych partii danych (plików o rozmiarach ponad 4 GB) na komputerach posiadających stosunkowo małe zasoby pamięci operacyjnej. Poza samą edycją program oferuje dodatkowo funkcje prostego porównywania plików, ich dzielenia, łączenia i dokładnego usuwania (uniemożliwiającego odzyskanie), analizy graficznej oraz generowania sum kontrolnych Checksum-8\16\32\64, CRC-16\16 CCITT\32, SHA-1\256\384\512, MD-2\4\5, a także innych skonfigurowanych przez użytkownika.

HxD wspiera systemy znaków ANSI, DOS/IBM-ASCII i EBCDIC, umożliwiając przy tym eksport danych do kodu źródłowego (Pascal, C, Java, C #, VB.NET), tekstu (Plain Text, HTML, Richtext, TeX) i plików HEX (Intel HEX, Motorola S-record).