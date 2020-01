Pobierz progr​am

Hybrid to oferujące olbrzymie możliwości, a zarazem darmowe i wieloplatformowe narzędzie do konwersji plików wideo w wielu najpopularniejszych formatach, w tym także oferującym wysoką jakość formacie X264.

Już na wstępie zaznaczyć warto, że program na tle konkurencji wyróżnia ogrom dostępnych opcji i pomimo, że jest bardzo prosty w obsłudze to kierowany jest raczej do bardziej zaawansowanych użytkowników. Z jego pomocą nie tyle przekonwertujemy materiał wideo na inny format, co również opcjonalnie obniżymy jego wartość bitrate, dostosujemy jakość i rozmiar pliku do zdefiniowanych parametrów, przytniemy i przeskalujemy rozmiar obrazu, nałożymy i dopasujemy napisy czy zastosujemy filtry oraz podzielimy na rozdziały. Możliwa jest konwersja pełnego materiału wideo, jak również poszczególnych jego rozdziałów.

Hybrid oferuje zestaw kilkunastu predefiniowanych ustawień jakości, umożliwiając przy tym definiowanie zadań, w ramach których konwertowane będą pliki jeden po drugim. Wśród wspieranych przez to narzędzie formatów wejściowych znajdziemy m.in. X264, XVID, VP8, AC3, OGG, MP3, AAC oraz FLAC. Wśród wyjściowych formatów oferowane są MPEG-4 ASP (Xvid), MPEG-4 AVC (x264, cuda), VP8 (vpxenc), ProRes, DTS, AC3, OGG, MP3, AAC, FLAC, PCM, OPUS i kontenerów multimedialnych MOV, MP4, MKV, M2TS, WEBM oraz AVI. Program daje także możliwość tworzenia struktury Blu-ray i AVCHD, gotowej do zapisania na nośniku optycznym.