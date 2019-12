P​obierz program

Hyena to rozbudowane narzędzie, które zostało stworzone głównie z myślą o administratorach sieci. Program umożliwia zarządzanie rozmaitymi funkcjami systemu operacyjnego Windows.

Za sprawą Hyena mamy bardzo szybki dostęp do informacji na temat serwerów, domen, stacji roboczych i użytkowników. Dzięki temu możemy bezproblemowo zarządzać daną siecią, czy to w firmie, czy też poza nią. Twórcy postawili na czytelny interfejs – okno programu bardzo przypomina to, które doskonale znamy z Eksploratora Windows.

Korzystając z programu Hyena uzyskamy przede wszystkim informacje o urządzeniach znajdujących się w sieci (można również nimi zarządzać z poziomu aplikacji), użytkownikach (dostępna jest funkcja dodawania, usuwania i kopiowania kont, a także konfiguracja uprawnień), wykonywanych połączeniach (zarówno w trybie lokalnym, jak i przez internet), wpisach w rejestrze, logach systemowych, udostępnianych sesjach, plikach i usługach.

Hyena umożliwia importowanie i eksportowanie ustawień, więc można w bardzo łatwy sposób konfigurować program na kolejnych urządzeniach.