ICQ New Messenger

ICQ New to nowa wersja popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości dla tych, którzy są zawsze online. Połączenia, wiadomości głosowe, czaty, kanały i wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji - wszystko to w jednym poręcznym komunikatorze.

Połączenia głosowe i wideo

Aby nie wydawać pieniędzy na rozmowy telefoniczne, dzwoń przez ICQ: wykonuj połączenia głosowe i wideo, z dużą grupą lub jeden na jeden. Dzwonienie do znajomych za pomocą komunikatora ICQ jest super proste.

Naklejki

Po co pisać, skoro można wysłać naklejkę? ICQ oferuje sugestie na podstawie kontekstu wiadomości.

Sugerowanie odpowiedzi

ICQ analizuje, co ktoś do Ciebie napisał i poleca gotowe odpowiedzi. Korzystaj z nich, gdy jesteś zbyt leniwy, by pisać lub potrzebujesz prostej reakcji - "OK", "Dziękuję", "Zrobię to".

Konwertuje wiadomości głosowe

Nie możesz słuchać? Po prostu czytaj. Aplikacja ICQ zamienia wiadomości głosowe na tekst. Może to być pomocne, gdy jesteś w metrze, z kimś innym, na spotkaniu lub gdy zapomniałeś słuchawek.

Kanały, czaty, boty

Czytaj i subskrybuj ciekawe kanały, twórz czaty grupowe i rozmawiaj z przyjaciółmi, korzystaj z botów, które ułatwią Ci życie.

Wiele darmowych pseudonimów

Pośpiesz się i wybierz dobrze wyglądający pseudonim, używając swojego imienia i nazwiska. W trosce o Twoją prywatność, nie musisz podawać swojego numeru telefonu za pośrednictwem aplikacji do obsługi wiadomości.

Maski do rozmów wideo

Kiedy rozmowa wideo jest nudna, spróbuj użyć maski. Stworzonych zostało 30 animowanych masek 3D o znanych i niezwykłych motywach. Baw się dobrze przy rozmowach wideo!

Zdjęcia i wideo bez kompresji

Jeśli chcesz pokazać komuś piękne, wysokiej jakości zdjęcia i filmy, wyślij je bez kompresji. A jeśli jakość nie ma znaczenia, plik zostanie wysłany w ciągu kilku sekund.

Synchronizacja między urządzeniami

Na każdym urządzeniu zobaczysz swoje kontakty, wiadomości, czaty jednoosobowe i grupowe oraz kanały. Cała korespondencja i dane pojawią się nawet na nowym telefonie, co oznacza, że nie musisz robić kopii zapasowych.