IE Tab for Chrome to rozszerzenie dla przeglądarki Google Chrome, które umożliwia użytkownikowi wyświetlanie zawartości stron internetowych przy użyciu Internet Explorera. Dzięki niemu, z poziomu przeglądarki Google'a otworzymy witryny, wymagające do poprawnego działania różnego rodzaju mechanizmów i funkcji zaimplementowanych/obsługiwanych jedynie przez Internet Explorera.

Korzystając z rozszerzenia posiadamy możliwość przeglądania bezpośrednio w kartach Chrome'a stron WWW wymagających kontrolek ActiveX, wyświetlania i obsługi plików zapisanych na dysku komputera (za pomocą Eksploratora Windows), korzystania z Outlook Web Access oraz funkcji platformy Sharepoint, dostępnych jedynie z poziomu Internet Explorera. IE Tab for Chrome docenią również twórcy stron internetowych, gdyż umożliwia ono wygodne sprawdzanie poprawności wyświetlania projektów w przeglądarce Microsoftu bez konieczności jej uruchamiania.

Rozszerzenie umożliwia wyświetlanie stron w kartach Chrome korzystając z silników renderujących stosowanych w Internet Explorerze 7, 8 i 9. Inne dostępne w IE Tab for Chrome funkcje to Auto URL do tworzenia listy adresów URL, które automatycznie uruchamiane będą z wykorzystaniem IE, a także zestawienia stron wykluczonych.