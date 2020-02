IEM 2020 z cofniętym pozwoleniem na organizację imprezy masowej. Co dalej z wydarzeniem?

Organizatorzy Intel Extreme Masters postanowili zwrócić szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka zarażeń koronawirusem. Miały w tym pomóc nowe wytyczne. Nie przekonało to jednak Wojewody Śląskiego.

Dopiero co informowałem, że organizatorzy IEM podjęli nadzwyczajne środki ostrożności, ale z zaznaczniem, że Intel Extreme Masters i tak może zostać odwołane. Nie do końca tak się stało, ale status imprezy drastycznie się zmienił.

Tweet wrzucony przez Śląski Urząd Wojewódzki jest niepokojący. Z treści dowiadujemy się, że Wojewoda Śląski nie zgadza się na zorganizowanie wydarzenia jako imprezy masowej.

Nie muszę chyba mówić, co może być powodem takiej decyzji. Oczywiście chodzi o zagrożenie epidemią koronawirusa, który niezwykle łatwo roznosi się w tłumie drogą kropelkową.

IEM 2020 nie zostało odwołane. To za duża i zbyt dochodowa impreza, jednak odbędzie się bez publiczności dla zminimalizowania ryzyka zakażeń. Informuje o tym post na oficjalnym profilu IEM. Jak można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu organizatora ESL dfusion "Całkowity koszt zakupionych biletów będzie zwrócony. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z planem bez udziału publiczności oraz transmitowany w internecie i w telewizji."

Due to the dynamic changes in the global health situation, the Gouverneur of Silesian Jarosław Wieczorek issued a decision to remove their approval regarding ESL hosting a mass event in Katowice, Poland. #IEM https://t.co/hak1sn98o7