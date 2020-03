IHELPYOU.app: "Pracujemy dnie i noce. Teraz szukamy społeczności w całej Europie"

Udostępnij:

Sześcioosobowy zespół informatyków z IT.focus pracował niemal bez przerwy przez ostatnich kilka dni i nocy, aby stworzyć IHELPYOU.app. To aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki i umożliwiająca zaoferowanie oraz znalezienie pomocy. W obliczu pandemii wolontariusze mogą zgłosić swoją gotowość do zrobienia za kogoś zakupów, czy wyprowadzenia psa. Porozmawialiśmy z twórcami o ich przedsięwzięciu.

Na stronie ihelpyou.app możecie zgłosić swoją chęć pomocy innym. Niektórzy, w tym przewlekle chorzy, niepełnosprawni czy osoby starsze, nie zawsze mogą poradzić sobie chociażby ze zrobieniem zakupów. Niekiedy po prostu się boją, bo choroba COVID-19 może przebiegać u nich ciężej. Z myślą o starszych osobach, twórcy IHELPYOU.app otworzyli także specjalną infolinię pod numerem 22 267 17 17. Podobnie jak w przypadku aplikacji, można tam uzyskać niezbędną pomoc.

Chęć pomocy zauważył Jakub Król, CEO katowickiej firmy IT.focus. Zebrał więc swój zespół i w ciągu kilku dób stworzyli IHELPYOU.app. O jej powstaniu pisałem już wcześniej, ale w ciągu kilku dni sporo się zmieniło. Aplikacja rozwija się i działa już także w innych krajach. Postanowiłem zapytać twórców, skąd pomysł, co dalej i jak wygląda ich praca od środka.

Arkadiusz Stando, dobreprogramy.pl: Skąd pomysł na IHELPYOU.app? Czy zainspirował was ruch facebookowy "Widzialna ręka"?

Jakub Król, IT.focus: Tak! To właśnie oni są inspiracją aplikacji! Robią świetną robotę i zauważyliśmy, że możemy dołożyć naszą cegiełkę - informatyzując i organizując ich pomoc.

Zrobiliście już kawał dobrej roboty, w ile osób pracujecie? Ile godzin dziennie oraz... czy śpicie?

Sen? A co to takiego ;). Dziś mam nadzieję na pierwszą przespaną noc! Pracuje na bieżąco 6 osób z IT.focus, dnie i noce. Ale tak na prawdę cały zespół - reszta pracuje by firma przetrwała i było za co finansować prace.

Marcin Grygierek (CTO) i Jakub Król (CEO) IT.focus

Widać, że użytkownicy chętnie oferują pomoc. Ilu zebraliście już wolontariuszy i czy macie jakieś dane, ile razy pomogli innym?

Mamy już ponad 3000 Wolontariuszy. Prób pomocy było ponad 2500.

Widzę, że rozszerzyliście działalność o kilka krajów. W jaki sposób chcecie dotrzeć do użytkowników z zagranicy?

To najtrudniejsze z tego wszystkiego. Szukamy społeczności z całej Europy. Jeżeli ktoś kogoś takiego ma - niech przekaże mu apkę. Będziemy wdzięczni!

Ilu użytkowników z innych krajów już się zarejestrowało?

Ponad 100.

Jakie macie dalsze plany: rozwijacie aplikację o nowe funkcje czy staracie się rozwiązać problemy ze stabilnością?

Codziennie! Stabilność to nasza zmora :). W ciągu kilku dni robimy skalowanie, które normalnie dzieje się przez miesiące. Dopiero w poniedziałek o 22:00 ogarnęliśmy problemy z mapą i optymalizacją back-endu. Rozwijamy się codziennie. Wpuszczamy nową wersję 1 dzień, o zmianach informujemy na FP IT.focus.

IHELPYOU.App wystartowało w poniedziałek 16 marca. Gromadzi już tysiące wolontariuszy i działa nie tylko w Polsce. Pomagać mogą także osoby żyjące na terenie: Wielkiej Brytanii, Czech, Rumunii, Hiszpanii, Niemiec i Ukrainy. Znasz kogoś takiego? Koniecznie przekaż mu informację o istnieniu takiej aplikacji. Im więcej osób dowie się o jej istnieniu, tym większej liczbie uda się pomóc.