IKEA Kitchen Planer to godna polecenia aplikacja webowa do projektowania i aranżacji kuchni z wykorzystaniem mebli oraz urządzeń dostępnych do zakupu w sklepach IKEA. Narzędzie nie wymaga instalacji na komputerze i uruchomione może być z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Program kierowany jest do fanów marki IKEA i wytwarzanych przez tę firmę mebli i akcesoriów. Umożliwia on bardzo proste projektowanie kuchni z wykorzystaniem produktów tego szwedzkiego przedsiębiorstwa, które dostępne są w stacjonarnych sklepach. Co więcej, aplikacja umożliwia wycenę wszystkich wykorzystanych składników i ich zamówienie online.

IKEA Kitchen Planer dostępny jest w polskiej wersji językowej. Do korzystania z aplikacji nie jest wymagana rejestracja.