IKEA wchodzi na rynek oczyszczaczy powietrza z tanim modelem FÖRNUFTIG

Ciągłe siedzenie w domach spowodowało, że zainteresowanie oczyszczaczami powietrza wzrosło kolosalnie. Trudno się ludziom dziwić, skoro mamy ograniczone możliwości przemieszczania, to chcemy się cieszyć przynajmniej świeżym powietrzem. Z tego powodu IKEA, słynąca z tanich rozwiązań sprzętowych, postanowiła wyjść na przeciw tym oczekiwaniom i stworzyła własny oczyszczacz powietrza.

Pierwszą różnicę, jaką można zauważyć w przypadku oczyszczacza powietrza FÖRNUFTIG, to możliwość zawieszenia go na ścianie. Sprzęt jest bardzo lekki, waży zaledwie 3,05 kg, już z zainstalowanym filtrem cząstek stałych. Posiada także uchwyt do przenoszenia go pomiędzy pomieszczeniami.

FÖRNUFTIG kupujemy w zestawie z filtrem cząstek stałych, ale dodatkowo można zamontować w nim także filtr gazu. Urządzenie pozwala na oczyszczenie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni 8 do 10 metrów kwadratowych. Sprzęt ma możliwość ustawienia trzech prędkości wentylatora, dzięki czemu łatwo dostosować go do potrzeb użytkownika.

Dla użytkowników, którzy obawiają się hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie, IKEA zaleca ustawienie trybu snu, dzięki czemu można spokojnie spać bądź pracować, a powietrze nadal jest oczyszczane przez FÖRNUFTIG. Dla tych, którzy za to obawiają się plątających się kabli, firma zaprojektowała organizer na przewody.

Całe urządzenie ma wymiary 11x45x31 cm, więc jest stosunkowo kompaktowe w porównaniu z modelami innych firm. Należy jednak brać pod uwagę, że sprzęt został zaprojektowany do oczyszczania powietrza w małych pomieszczeniach. Zważywszy jednak na niską cenę (199 złotych) oraz wygodną rączkę do przenoszenia oczyszczacza, można spokojnie wróżyć mu spory sukces na rynku oczyszczaczy.

Patrząc po kolejnych sprzętach od IKEA można zacząć się zastanawiać, kiedy firma rozważy zaprojektowanie i wymyślenie własnego smartfonu lub laptopa. Na pewno byłyby to minimalistyczne urządzenia, które ceną mogłyby podbić serca wielu osób, a przynajmniej na pewno fanów tej firmy.