Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

IOTransfer to aplikacja skierowana do posiadaczy urządzeń przenośnych firmy Apple, dzięki której łatwo i szybko przeniesiemy dane z iPhone’a, iPada lub iPoda na dysk twardy komputera z systemem operacyjnym Windows.

Podłącz urządzenie do komputera lub korzystaj z IOTransfer bezprzewodowo

Po uruchomieniu IOTransfer musimy chwilę poczekać aż program automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki. Dopiero potem będziemy mogli skorzystać ze wszystkich funkcji opisywanego narzędzia, wcześniej podłączając oczywiście iPhone’a, iPada lub iPoda do portu USB. Co ciekawe, aplikacja może pracować także w trybie bezprzewodowym, o ile zarówno PC, jak i urządzenie przenośne jest podłączone do tej samej sieci.

Pobieranie filmów z YouTube’a, Facebooka i wielu innych

Warto dodać, że poza opcją zarządzania danymi oraz funkcją czyszczenia systemu operacyjnego iOS ze zbędnych plików w IOTransfer dostępna jest także opcja pobierania filmów z popularnych serwisów internetowych, takich jak YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram i nie tylko.

Wersja trial IOTransfer pozwala na korzystanie z programu przez 7 dni.

IOTransfer – najważniejsze cechy: