27.07.2019 14:20 • Recenzja do wersji 7.1.0.5675

Nowsza wersja ma kilka interesujących nowości i poprawek jak: Szybki czas skanowania systemu i o wiele większa baza danych sygnatur wirusów. Jeżeli producenci poprawią jeszcze wydajność i nieco zapotrzebowanie na pamięć RAM z silnika BD lub przesiadkę na silnik Aviry, program będzie w sam raz i będzie o wiele lepiej. Plusem jest także pytanie o zezwolenie załadowania aplikacji przed całkowitym wczytaniem procesu do systemu, co czyni ochronę systemu jeszcze twardszą przed malware. Co prawda poradzi sobie z niektórymi Ransomware, ale MBR Guard wymaga nieco dopracowania by Ransomware co szyfruje tablicę MBR, nie miał szans na kontrolę systemu i zarządzaniem danymi.