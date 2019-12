23.12.2015 18:17 • Recenzja do wersji 4.3.0.847

Powiem jedno. To najlepsze narzędzie według mnie do defragmentacji systemu, robi to szybko, bezboleśnie i lekko. Podczas całego procesu można spokojnie sobie wykonywać inne czynności na komputerze. Przeglądać internet czy oglądać filmy. Istnieje opcja zaplanowanej defragmentacji jak również ustawienie kiedy ma być ona wykonana przy jakim stopniu fragmentacji.



Jest to jeden z tych programów który oceniam najwyżej i gdy ktoś pyta co zainstalować to polecam tą konkretną aplikację.



Przy okazji fajny design uprzyjemnia nam pracę z tym cackiem :) .