IObit Unlocker to niewielkie narzędzie, dające możliwość wykonywania podstawowych operacji na plikach i folderach zablokowanych z różnych powodów przez inne procesy lub programy.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze i charakteryzuje się wysoką skutecznością. Jego działanie opiera się na uwalnianiu tzw. uchwytów procesów, co w rezultacie umożliwia użytkownikowi operowanie wcześniej niedostępnymi plikami i folderami. IObit Unlocker pozwala na pracę z wieloma plikami jednocześnie. Odpowiednia opcja dostępna jest z poziomu menu kontekstowego, możliwe jest także wczytywanie składników do odblokowania z poziomu samego narzędzia. Wspierana jest metoda "przeciągnij-i-upuść" dodatkowo usprawniająca pracę z większą ilości danych.

W odróżnieniu m.in. do popularnego Unlockera IObit Unlocker poza operacjami przenoszenia i zamykania pozwala także kasować, zmieniać nazwę oraz kopiować pliki, do których dostęp z różnych przyczyn został zablokowany. W momencie gdy standardowe funkcje programu są nieskuteczne do dyspozycji użytkownika pozostaje dodatkowo tryb 'Forced Mode'. Przydaje się on kiedy domyślne metody i inne narzędzia tego typu nie dają możliwości odblokowania problematycznych komponentów.

Należy jednak pamiętać, iż wszystkie operacje na zablokowanych plikach i folderach wykonywać powinno się z rozwagą. Nieumiejętne modyfikowanie danych, których pochodzenia nie jesteśmy pewni prowadzić może do unieruchomienia zainstalowanego na komputerze oprogramowania lub nawet samego systemu operacyjnego.