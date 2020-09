Pobierz program

IRONCAD DRAFT 2020 to bezpłatny program CAD dla projektantów z każdej branży. Program pracuje w przestrzeni 2D, ale pozwala na wczytywanie plików z wielu popularnych programów 3D CAD i konwertuje je do widoku dwuwymiarowego. IRONCAD DRAFT jest dostępny za darmo, także do zastosowań komercyjnych.

Program jest ceniony za intuicyjny interfejs użytkownika oraz wiele przydatnych funkcji. Umożliwia komfortowe projektowanie w środowisku 2D i pracę z plikami DWG, DXF (od wersji R12) i EXB (odczyt i zapis). Modele 3D można otwierać z firmatów ACIS .SAT, PARASOLID .X_T, oraz neutralnych STEP/STP, IGES/IGS. i wielu innych. Zostaną one szybko przekonwertowane do rysunków 2D. Na podstawie modeli 3D można też wygenerować szczegółową dokumentację techniczną. Ponadto wszystkie zmiany wprowadzone w modelach będą automatycznie nanoszone także na rysunki i dokumentację.

IRONCAD DRAFT daje możliwość edycji dokumentacji wykonanej w innych programach (w tym AutoCAD), budowy zespołów z modeli 3D, dysponując przy tym wbudowanymi bibliotekami symboli do tworzenia schematów elektrycznych i instalacyjnych. Oprogramowanie pozwala na wygodne i łatwe przeglądanie rysunków CAD. Środowisko pracy i liczne narzędzia są zbliżone do tych, jakie znajdziemy w programie AutoCAD.

Program IRONCAD DRAFT jest dostępny całkowicie za darmo, również do zastosowań komercyjnych. By go pobrać trzeba jedynie wypełnić formularz na stronie draftcad.pl.