Icaros to nie tyle aplikacja sama w sobie, co zestaw lekkich rozszerzeń powłoki systemu Windows, który pozwala na wyświetlanie miniatur plików wideo przez systemowy eksplorator plików.

Program wspiera w zasadzie wszystkie najczęściej wykorzystywane rodzaje i formaty video - jedyną zasadą jest: jeśli dany format jest wspierany przez FFmpeg, to jest on również wspierany przez Icaros. Oznacza to w praktyce, że po instalacji będziemy mogli oglądać miniaturki plików video w Eksploratorze Windows, praktycznie bez względu na format pliku. Obsługiwane są między innymi pliki AVI, MKV, FLV, MP4, MOV, RMB, OGM i nie tylko.

Jednak obrazki podglądowe plików wideo to nie jedyne, co oferuje ten zestaw. Może on także wyświetlać okładki i inne informacje wpisane w pliki MP3 poprzez tagi ID3. Programu w zasadzie nie trzeba konfigurować, działa od razu po instalacji. Do preferencji wejść mogą osoby chcące wyłączyć obsługę części plików albo zmienić kilka zaawansowanych ustawień, między innymi obsługi wielu okładek przez kontenery MKV.