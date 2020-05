Pobier​z program

Icecream PDF Converter to wszechstronne i darmowe narzędzie, służące do konwersji dokumentów PDF pomiędzy najpopularniejszymi formatami oraz ich tworzenia z plików tekstowych, graficznych, HTML i wielu innych. Wśród jego zalet wymienić należy szybkość działania, prostą obsługę, a także możliwość przetwarzania dużej ilości różnych danych jednocześnie.

Aplikacja wyposażona została w bardzo przyjazny i dopracowany interfejs graficzny, oferujący użytkownikowi 2 tryby pracy. W pierwszym z nich możliwe jest przetwarzanie dokumentów PDF i zapisywanie ich na dysku jako pliki JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, EPS, HTML oraz WMF. Do naszej dyspozycji oddano funkcje, pozwalające definiować strony uwzględniane podczas konwersji oraz czy całość zapisana ma zostać jako pojedynczy lub podzielony plik. Drugi z oferowanych trybów przeznaczony jest do generowania dokumentów PDF na bazie wskazanych plików DOC, DOCX, PDF, ODT, XLS, XLSX, ODS, HTML, TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF, EPUB, MOBI, FB2 i XPS. W tym przypadku w ręce użytkownika trafiają opcje do definiowania podstawowych informacji o wyjściowym pliku oraz jego zabezpieczania hasłem.

Icecream PDF Converter bardzo dobrze radzi sobie z obsługą plików PDF wcześniej zabezpieczonych hasłem, a także dysponuje prostą przeglądarką dokumentów. Wśród wielu możliwych zastosowań programu wymienić należy m.in. podział dokumentów PDF na mniejsze pliki, konwersję dokumentów do formatów kompatybilnych z urządzeniami przenośnymi (smartfony i tablety) oraz czytnikami e-booków.

