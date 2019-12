Po​bierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Icecream PDF Editor to nieskomplikowany edytor dokumentów zapisanych w formacie PDF.

Narzędzie oferuje możliwość przeglądania i edytowania plików, a także pozwala na zmianę kolejności stron w dokumencie; nic nie stoi również na przeszkodzie, by dzięki Icecream PDF Editor podzielić jeden duży dokument na kilka mniejszych plików lub wprost przeciwnie – połączyć ze sobą kilka projektów w jeden plik.

Icecream PDF Editor to jednak nie tylko praca z tekstami, ale i obiektami znajdującymi się w dokumencie PDF (możemy wstawiać, przesuwać, usuwać, obracać i zmieniać ich rozmiar). Oprócz tego program oddaje do dyspozycji funkcję umieszczania notatek, komentarzy oraz stempli, co może okazać się przydatne w trakcie redagowania dłuższych artykułów, książek czy prac naukowych.

Jeśli nasz dokument zawiera poufne informacje, warto zabezpieczyć go hasłem. Taką możliwość oferuje Icecream PDF Editor, ale na tym nie koniec, bo za sprawą opisywanego narzędzia ograniczymy dostęp do edycji i kopiowania danego pliku.