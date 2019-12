Pob​ierz program

Icecream Screen Recorder to bez wątpienia jedno z najlepszych, dostępnych całkowicie bezpłatnie narzędzi do tworzenia zrzutów ekranowych oraz rejestrowania sekwencji wideo z obrazem naszego pulpitu.

Program daje możliwość przechwytywania dowolnego obszaru widocznego na ekranie komputera - niezależnie czy jest to ikona, okno czy cała powierzchnia pulpitu wystarczy, że zaznaczymy kursorem myszy wybrany obszar, a tylko on będzie uwzględniany podczas rejestrowania screenów lub materiału wideo. Icecream Screen Recorder doskonale radzi sobie z przechwytywaniem elementów w wysokiej jakości (nawet 1080p). Umożliwia on także rysowanie po rejestrowanym obszarze, co z pewnością docenią użytkownicy wykorzystujący aplikację do tworzenia różnego rodzaju szkoleń, tutoriali itp.

Tworzone przy użyciu aplikacji sekwencje wideo mogą opcjonalnie zawierać zarejestrowany przy użyciu mikrofonu podkład dźwiękowy - np. głos lektora i zapisać je możemy w postaci pliku MKV (z wykorzystaniem kodeków MPEG-4 i AC3). W przypadku zrzutów ekranu program daje możliwość zapisania grafiki na dysku w postaci pliku PNG/JPG lub w schowku systemowym, a także automatycznego transferu obrazu na zewnętrzne serwery producenta i wygenerowania linku do niego.

