Icecream Video Editor to darmowy, całkiem rozbudowany edytor materiałów wideo.

Najważniejsze funkcje

Za pomocą opisywanego narzędzia możemy pracować na osi czasu, by wykonywać podstawowe działania na edytowanych plikach, takie jak: przycinanie i obracanie klipów, dodawanie efektów przejścia, nakładanie filtrów graficznych, łączenie kilku obrazów w jeden, przyśpieszanie i spowalnianie kadru, tworzenie pokazu slajdów ze zdjęć, dodawanie ścieżki dźwiękowej oraz napisów do filmu i opatrywanie wybranych scen tytułami. To oczywiście nie wszystko, bo Icecream Video Editor oferuje znacznie więcej funkcji.

Łatwe publikowanie filmów w sieci

Icecream Video Editor pozwala również na modyfikowanie dźwięku (głośności, efektów i nie tylko) oraz wybieranie jakości pliku wyjściowego, który następnie udostępnimy w internecie za pośrednictwem YouTube’a czy też prześlemy „do chmury” na swoje konto Dropbox lub umieścimy w bibliotece Dysku Google.

Dla każdego

Warto wspomnieć, że Icecream Video Editor posiada bardzo czytelny interfejs, dzięki któremu z opanowaniem tego edytora poradzą sobie także mniej doświadczeni użytkownicy.

Icecream Video Editor – kluczowe cechy: