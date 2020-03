Ile Huawei straci przez Trumpa? Sprzedaż smartfonów spadnie co najmniej o 20 procent

Udostępnij:

Według raportu opublikowanego w serwisie "The Information", sprzedaż smartfonów Huawei spadnie w 2020 roku o co najmniej 20 proc. To efekt sankcji nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych na chińskiego producenta elektroniki. Odcięcie Huawei od usług Google to wielki cios.

Pierwszy raz w historii istnienia firmy, sprzedaż smartfonów Huawei spadnie rok do roku. W roku 2019 chiński gigant wspiął się na wicelidera branży mobilnej na świecie, przeganiając Apple i goniąc Samsunga. Ponad 240 milionów smartfonów trafiło do rąk klientów na każdym kontynencie.

Tego samego roku prezydent Stanów Zjednoczonych zakazał amerykańskim firmom podpisywania umów handlowych z Huawei. Spadek sprzedaży sprzętu był więc oczywistym następstwem, jednak początkowo ciężko było określić skalę tego zjawiska. Według wstępnych raportów, Huawei może sprzedać w 2020 roku 190-200 milionów smartfonów.

Sprzedaż smartfonów Huawei spada - straty będą liczone w miliardach

To od 20 do 26 proc. mniej w porównaniu do roku 2019. I przełoży się na miliardowe spadki obrotów firmy. W ubiegłym roku zyski oddziału firmy odpowiadającego między innymi za sprzedaż smartfonów wyniosły 11 miliardów juanów, co przeliczano wówczas na 1,55 miliardów dolarów amerykańskich.

Zakaz współpracy uniemożliwia amerykańskim firmom dostarczanie Huawei sprzętu oraz usług. To odcina chińskiego producenta między innymi od usług Google, czyli wszelkich aplikacji dedykowanych smartfonom. Na sprzęcie Huawei certyfikowanym po maju 2019 roku. Brak dostępu do amerykańskiej technologii nie wpływa na jego zdolność do produkowania sprzętu na smartfony.

Huawei będzie dalej produkować smartfony i inne urządzenia korzystające z systemu Android. Niedawno chińska firma zaznaczyła nawet, że w przypadku cofnięcia zakazu współpracy przez rząd amerykański, i tak nie ma zamiaru wracać do korzystania z usług Google. Czy słusznie? W tym artykule znajdziecie informacje, jak wygląda korzystanie ze smartfonów Huawei bez usług Google.