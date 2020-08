Pobierz ​program

Image Composite Editor to niewielki, darmowy program do tworzenia panoramy z wielu zdjęć lub z ujęcia filmowego, rozwijany przez dział badawczy Microsoft Research. ICE łączy prostotę z bogatymi możliwościami. Z powodzeniem mogą go używać amatorzy, którym wystarczy tryb automatyczny, jak i profesjonaliści, czujący się pewnie dobierając parametry panoramy ręcznie.

Tworzenie panoramy wymaga przejścia czterech kroków: import źródłowego materiału, „zszywanie”, kadrowanie i eksport. W pierwszym kroku, jak nazwa wskazuje, do programu należy załadować wszystkie zdjęcia lub film.

Zanim przejdziemy do drugiego kroku, należy wybrać parametry panoramy. Możemy tu zdać się na automat i pozwolić mu samodzielnie wykryć układ obrazów i ruch kamery lub poukładać je ręcznie. Po zszyciu, czyli automatycznym połączeniu kilku zdjęć bądź ujęć filmowych w jeden duży obraz, możemy wybrać projekcję oraz dostosować układ, by horyzont był poziomy i perspektywa prawidłowa… albo i nie – wszystko zależy od fantazji twórcy.

Kolejnym krokiem jest wybór interesującego kadru z panoramy. Na tym etapie możemy też skorzystać z automatycznego uzupełniania, jeśli po dopasowaniu projekcji okaże się, że obraz nie pokrywa pełnego obszaru docelowego. Automat dobrze poradzi sobie z małymi obszarami i z jednolitym tłem (czyste niebo, trawnik). Bardziej zaawansowane operacje, jak powiększenie drzewa, mogą dać zaskakujące efekty. Operację można w każdej chwili cofnąć, jeśli okaże się, że program jednak nie radzi sobie z dorobieniem brakującej powierzchni. Zazwyczaj jednak jakość jest zadowalająca i nawet doświadczone oko nie znajdzie na obrazie niczego podejrzanego.

Na koniec wystarczy gotowy obraz wyeksportować w wybranym formacie i rozmiarze. Jako że zszywamy kilka sporych obrazów, panoramy często są zdecydowanie za duże do większości zastosowań. W tym miejscu można od razu wysłać panoramę na Photosynth lub stworzyć interaktywny obraz (na przykład z wykorzystaniem Silverlighta), który możemy do woli powiększać i który nadaje się do publikacji na stronie.

ICE do działania wymaga bibliotek C++, które można pobrać ze strony Microsoftu.