Image Tuner 7.0

26.10.2019 15:06 • Recenzja do wersji 6.8

Skalowanie Mitchellem do 1600px JPEG z kompresją 85% zajmuje aż 80 sekund, gdzie w aplikacjach RIOT, XnConvert i FastStone Photo Resizer zajmuje ok. 30 sekund przy identycznych ustawieniach. Już samo to zniechęciło mnie do dalszych testów

Nie polecam.