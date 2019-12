​Pobierz program

Image for Windows to zaawansowane narzędzie do kompleksowej archiwizacji danych. Oferuje ono funkcje pozwalające wygodnie tworzyć oraz przywracać kopie zapasowe poszczególnych partycji lub całych dysków, które obejmują zainstalowany na nich system operacyjny, oprogramowanie itp.

Oprogramowanie oferuje szereg przydatnych podczas codziennej pracy funkcji i narzędzi, z pomocą których skompresujemy wykonany backup, zaszyfrujemy go 256-bitowym algorytmem AES, a także wykonamy bootowalny nośnik do przywracania danych w przypadku poważnej awarii. Dzięki wykorzystaniu technologii Volume Shadow Copy Service (VSS) oraz PHYLock możliwe jest korzystanie z komputera podczas archiwizacji danych. Image for Windows pozwala tworzyć pełne kopie zapasowe, jak również kopie przyrostowe obejmujące jedynie te pliki, które zostały zmodyfikowane. Podobnie w przypadku przywracania danych, możliwe jest operowanie na jedynie wybranych danych.

Image for Windows potrafi archiwizować dane z komputerów domowych, jak również serwerów. Stworzone za jego pośrednictwem dane można łatwo zapisać na lokalnym dysku komputera, nośnikach zewnętrznych USB i FireWire, dowolnych lokalizacjach sieciowych oraz płytach CD, DVD lub BD. Narzędzie obsługuje systemy plików FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, EXT2, EXT3, EXT4, ReiserFS i partycje XFS, a także sektory MBR, EMBR lub GPT oraz macierze dyskowe RAID. Z pomocą programu łatwo podzielimy backupy na mniejsze części, możliwe do zapisania na posiadanych nośnikach. Nie zabrakło również funkcji walidacji danych po wykonanej archiwizacji.

