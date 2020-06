Pobierz program

ImageGlass to lekka i wielofunkcyjna przeglądarka plików graficznych, która ma zastąpić narzędzie wbudowane w system Windows. Świetnie radzi sobie z formatami nieobsługiwanymi przez popularne "okienka".

Dzięki specjalnej funkcji wykorzystującej pamięć operacyjną komputera do wstępnego wczytania kolejnego obrazu, ImageGlass przeprowadza ten proces płynniej aniżeli domyślna przeglądarka plików graficznych dla systemu Windows. Pozwala to również na szybszą zmianę rozmiaru i orientacji danego pliku graficznego.

ImageGlass zapewnia szybki dostęp do poszczególnych opcji. Z poziomu głównego okna programu możemy skorzystać z funkcji Open File (Otwórz Plik), by przejść do archiwum plików JPG. Na pasku narzędzi znajduje się także opcja, za pomocą której natychmiastowo obrócimy plik graficzny w lewą lub prawą stronę, przybliżymy lub oddalimy obraz, a nawet przeprowadzimy operację skalowania obrazu do rozmiaru wyświetlacza bądź odwrotnie.

Opisywany program pozwala także na konwertowanie plików graficznych przy użyciu niezwykle prostego narzędzia. Wybieramy z rozwijanej listy nowy typ pliku i zapisujemy w dowolnym katalogu. ImageGlass oferuje ponadto opcję zmiany tła, przełączanie na widok pełnoekranowy, wyświetlanie miniaturek, zapewnia dostęp do ustawień programu oraz umożliwia prezentację grafiki w formie pokazu slajdów.