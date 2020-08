ImageUSB 1.5.1002

Pob​ierz program

ImageUSB to darmowe narzędzie do tworzenia obrazów z dysków USB. Program umożliwia również nagrywanie posiadanych obrazów w formatach BIN, ISO oraz IMG na wybranych pamięciach przenośnych.

Co ciekawe, rzeczone operacje możemy wykonywać przy użyciu jednego lub wielu dysków USB jednocześnie, co pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu w sytuacji, kiedy musimy umieścić te same pliki na wielu nośnikach. ImageUSB idealnie nadaje się również jako aplikacja do tworzenia kopii zapasowych pamięci USB, które możemy przechowywać na HDD lub w innym, dowolnym miejscu (np. w chmurze).

ImageUSB jest bardzo skutecznym programem do powielania danych umieszczonych na pendrive'ach czy zewnętrznych dyskach twardych. Narzędzie tworzy kopie na poziomie bitów, zachowując strukturę plików i folderów.