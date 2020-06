Immersive Explorer 1.7.2

Pobierz​ program

Immersive Explorer to specyficzny menedżer plików, będący dobrą alternatywą dla wbudowanego w systemie Windows Explorera. Wyposażony on został w interfejs graficzny, który nawiązuje do Modern UI w systemie Windows 8 i umożliwia wygodne zarządzanie zgromadzonymi na dysku danymi.

Program stworzony i rozwijany jest z olbrzymim naciskiem na prostotę, i co istotne wygodę obsługi głównie w przypadku początkujących użytkowników systemu Windows. Z jego poziomu, tuż po uruchomieniu, uzyskujemy łatwy dostęp do istotnych z punktu widzenia standardowego użytkownika lokalizacji – m.in. bibliotek z dokumentami i multimediami, a także podłączonych do komputera dysków twardych i napędów optycznych.

Immersive Explorer wyświetla poszczególne foldery i pliki w postaci kafelków. Przejścia pomiędzy nimi poprzedzane są prostymi, ale efektownymi animacjami, które dzięki wykorzystaniu sprzętowej akceleracji graficznej odtwarzane są płynnie. W dowolnym momencie możemy szybko wrócić do poprzedniego katalogu lub ekranu głównego programu, służą do tego przyciski ulokowane w górnej części okna programu. Na uwagę zasługuje również wbudowana przeglądarka grafiki oraz odtwarzacz multimediów, dający dostęp do zdjęć, muzyki czy filmów bez konieczności wykorzystania zewnętrznych aplikacji.

Uwaga!