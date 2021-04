Immunet Protect 7.4.2

18.10.2010 21:57 • Recenzja do wersji 2.0.16.38

Immunet Protect, jest drugim na świecie programem opierającym się na chmurze obliczeniowej.



Po rewolucyjnym Panda Cloud Antivirus, powstał Immunet. Jego największą zaletą jest ww. chmura i wielka baza wirusów na bieżąco aktualizowana. Dzięki specjalnemu systemowi, każdy nowy wirus jest dodany do bazy przez co użytkownicy są bezpieczniejsi na więcej internetowych potworów. Nie wątpliwie jego równie dużą zaletą jest lekkość, i możliwość używania z zwykłym anty-wirusem, nie działającym w formie Cloud. Jednak nie jest on taki idealny, jak by się wydawało, sam miałem problemy z aktualizacją go na systemie Windows XP, chociaż wydaje mi się że to przez zainstalowany Service Pack 2.



Do rzeczy, program jest naprawdę genialny, na pewno bardzo rewolucyjny z doskonałą koncepcją. Mimo niewielkich problemów z aktualizacją. Jak dla mnie jest to obecnie najlepszy darmowy antywirus dostępny w sieci. Mam nadzieje że po sukcesie Immunet Prostect Cloud Antivirus, więcej firm produkujących programy zabezpieczające, przekona się do chmury obliczeniowej.