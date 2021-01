Imperatory WP 2020 – zagłosuj i wygraj 5 tys. zł! Masz czas do 15 stycznia

Udostępnij:

Najważniejsze trendy, genialne produkty, przełomowe technologie. Imperatory WP 2020 to plebiscyt, podsumowujący miniony rok w świecie technologii. Swoje propozycje przedstawiają czołowi eksperci z branży, ale decydujący głos należy do Czytelników i Widzów Wirtualnej Polski.

Skąd w ogóle pomysł na podsumowanie tego, co najważniejsze w świecie technologii? Wbrew pozorom nie jest on nowy. I nie chodzi tu o cofanie się do wcześniejszych edycji Imperatorów i ich imponującej długością historii. Warto spojrzeć nieco poza horyzont pamięci i przywołać rok… 1851.

To właśnie wówczas, w połowie wieku stali, węgla i pary, w Londynie odbyło się niezwykłe święto postępu, technologii i kultury. Była nim pierwsza Wystawa Światowa, na potrzeby której w Londynie wzniesiono imponujący Kryształowy Pałac – pierwszy budynek na świecie zmontowany w całości z żeliwnych i szklanych prefabrykatów. Czego w nim nie było!

Tłumnie przybywający zwiedzający mogli oglądać nowoczesne maszyny drukarskie, wyrafinowane scyzoryki czy nietypowy budzik, który – dzięki połączeniu z łóżkiem – dosłownie wyrzucał z niego śpiącego człowieka. Samuel Colt prezentował najnowsze modele swojej broni, Frederick Bakewell protoplastę faksu, a William Chamberlin maszynę do liczenia głosów.

Za jedno z najlepszych urządzeń, zaprezentowanych podczas wystawy, uznano zaprojektowaną i zbudowaną przez urodzonego w Warszawie Izraela Abrahama Staffela maszynę liczącą – mechanicznego protoplastę współczesnych kalkulatorów.

Twój głos może być kluczowy

Ponad półtora wieku później pasjonaci i użytkownicy najnowszych technologii mogą oddawać swoje głosy, typując własnych technologicznych faworytów. Jest to możliwe dzięki Imperatorom WP. To plebiscyt o imponującej, ponad 20-letniej tradycji, którego celem jest prezentacja najważniejszych urządzeń i gier mijającego roku, i wyłonienie tych, którym warto poświęcić szczególną uwagę.

Szczytowe osiągnięcia najważniejszych firm, innowacyjne rozwiązania i przełomowe urządzenia walczą o uwagę najważniejszych jurorów – Czytelników i Widzów Wirtualnej Polski.

Specjalnie na tę okazję najlepsi eksperci i pasjonaci technologii przygotowali propozycje zebrane w 12 kategoriach:

smartfon konsumencki,

flagowiec roku,

smartfon fotograficzny,

gadżet roku,

procesor roku,

laptop gamingowy,

laptop biznesowy,

akcesorium gamingowe,

gra singleplayer,

gra multiplayer,

telewizor roku,

aparat fotograficzny roku.

Obserwując listę kategorii i sprzętów, biorących udział w zmaganiach nie sposób pominąć postępu i wyścigu innowacji, których symbolem stały się Imperatory WP.

Wszystko zaczęło się w 2000 roku

Początki były skromne – wszystko zaczęło się w czasach, gdy internet był medium ciągle jeszcze mało popularnym. Znaczna cześć głosujących w naszym plebiscycie łączyła się z internetem za pomocą modemu telefonicznego, płacąc za każdą minutę połączenia z siecią.

Podczas pierwszych edycji plebiscytu do rąk twórców i dystrybutorów trafiały Imperatorki. Poważna nazwa nagrody - Imperatory - pojawiła się w roku 2002, wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem mediów, twórców oraz samych użytkowników. Dzięki przyjętej formule, zapewniającej obiektywizm i przejrzystość kryteriów wyboru, (…) Imperatory są wielkim ogólnopolskim wydarzeniem – pisaliśmy przy okazji Imperatorów w 2007 roku.

Pierwsze edycje Imperatorów skupiały się na branży gier. Już wtedy mieliśmy wyczucie, a nasi Czytelnicy świetną orientację w temacie. Zdobywcami głównych nagród okazały się takie hity, jak "Diablo 2", "GTA3", "Call of Duty" czy "Far Cry". Nie mogło tez zabraknąć polskiej supermarki – "Wiedźmina" – którego pierwsza część została przez nas nagrodzona jeszcze w 2007 roku.

Zagłosuj i wygraj!

Tegoroczne Imperatory WP to wielkie święto technologii. Gry stanowią jego nieodłączną część, podobnie jak komputery, sprzęt fotograficzny, domowa elektronika, smartfony czy wyspecjalizowane akcesoria dla graczy. Bogactwo wyboru, możliwość poznania najnowszych trendów, a także eksperckich opinii przedstawianych przez pasjonatów tworzą wyjątkowe połączenie i gwarantują, że głos oddany w naszym plebiscycie będzie głosem, który ma znaczenie.

Dlatego gorąco zachęcamy do udziału i glosowania. Najlepsi eksperci i dziennikarze technologiczni Wirtualnej Polski przedstawili swoje propozycje, ale to głosujący decydują, które produkty, tytuły i marki zostaną wyróżnione prestiżową nagrodą.

Zwłaszcza, że głosowanie to coś więcej, niż wyrażenie swojej opinii. To sposób na docenienie marek i pomysłów, które uznamy za szczególnie dla nas istotne. To także możliwość wygrania nagrody specjalnej w wysokości 5 tys. zł.

Głosy w każdej z kategorii można oddawać do 15 stycznia. Kto zdobędzie Imperatory WP 2020? Zwycięzców plebiscytu poznamy na uroczystej gali 29 stycznia.