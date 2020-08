Pobierz program

Imperia Online to stworzona w 2005 roku i stale rozwijana, wieloosobowa gra strategiczna w czasie rzeczywistym (RTS), która przenosi gracza do czasów średniowiecza i umożliwia zarządzanie własnym królestwem. Tytuł udostępniony został w formie webowej i można go uruchomić z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.