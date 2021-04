InPost wzywa do zapłaty za przesyłkę kurierską? Uwaga na fałszywą bramkę

Udostępnij:

Specjaliści z Threat Labs ostrzegają przed fałszywą stroną InPost, gdzie ktoś wykorzystując wizerunek firmy, wzywa do zapłaty za przesyłkę kurierską. Całość uzasadniana jest zamknięciem oddziałów InPost z powodu pandemii koronawirusa. To oszustwo, w którym można stracić pieniądze.

Jak wynika z analizy, problem powiązany jest ze spreparowaną bramką płatności BNP Paribas. Choć szczegóły sprawy nie są znane, można założyć, że ofiara zachęcana jest do opłacenia rzekomej paczki, by została dostarczona do domu, a nie czekała na odbiór w oddziale InPost. Może tam trafić na przykład w wyniku przepełnienia wybranego Paczkomatu, więc wiadomości o podobnej treści mogą brzmieć wiarygodnie.

Ostrzegamy przed fałszywymi bramkami płatności podszywającymi się pod @BNPParibas (chociaż strona która się pojawia udaje @PaczkomatyPL)



Fałszywe strony to:

goonline.bnp-paribaspl[.]com

goonline.bnpparlbas-pl[.]com



Nie dajcie się nabrać!@CERT_Polska @CSIRT_KNF @CERT_OPL pic.twitter.com/tQtrEhS4QY — Threat Labs (@ThreatLabsPL) April 8, 2021

Zawsze w takich przypadkach przypominamy, by nie dawać się ponieść emocjom i nie działać pochopnie. Przestępcy często wykorzystują schemat wzywający do uiszczenia stosunkowo drobnych opłat za popularne usługi, chcąc tym szybko nakłonić ofiarę do podjęcia rzekomo niezbędnych kroków, by osiągnąć zamierzony efekt. Przez nieuwagę można jednak po prostu stracić pieniądze.

Fałszywe bramki płatności są bowiem jedynie kopiami swoich autentycznych odpowiedników. Ofiara, próbując zalogować się do swojej bankowości, w praktyce przekazuje dane logowania bezpośrednio atakującym, a ci w tym samym czasie wykorzystują je do zalogowania na autentyczne konto bankowe ofiary. Kradzież pieniędzy z konta jest na tym etapie jedynie formalnością.

Aplikację InPost Mobile na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.