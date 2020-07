Pobierz program

Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition to kompletne wydanie Injustice: Gods Among Us stworzonej przez NetherRealm Studios, które ma na swoim koncie kilka najnowszych odsłon serii Mortal Kombat.

O co tu chodzi?

Gra jest typową bijatyką, w której naprzeciwko siebie stają dwie postacie, a zadaniem gracza jest oczywiście pokonanie swojego rywala. Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition zawiera tryb dla jednego gracza, a także multiplayer, który dostępny jest na jednym ekranie i za pośrednictwem internetu.

Kim można grać?

Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition zawiera wszystko, co udostępniono w podstawowej wersji gry, a także wszystkich oficjalnych dodatkach. Gracze mogą wcielić się w ikonicznych bohaterów DC Comics (np. Batman, Joker, Zielona Latarnia, Flash, Superman i Wonder Woman), wziąć udział w fabularnych misjach oraz dodatkowych wyzwaniach.

Warto dodać, że Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition posiada naprawdę dopracowaną oprawę graficzną. Szczególnie przyłożono się do modeli poszczególnych wojowników. O takim wyglądzie herosów mogliśmy tylko pomarzyć grając w Mortal Kombat na automatach.

Najważniejsze cechy:

bijatyka od twórców Mortal Kombat

postacie z uniwersum DC Comics

tryby dla jednego i wielu graczy

różnorodne umiejętności bohaterów

świetna oprawa wizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition: