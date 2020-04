28.01.2018 01:09 • Recenzja do wersji 0.92.2

Pełen błędów uniemożliwiających pracę. Najgorsze są te związane z zapisem - po skończeniu rysowania zapisany plik wygląda zupełnie inaczej niż to co zostało stworzone. Nie wiadomo gdzie szukać wydawało by się, że podstawowych opcji jak wyłączenie zachowania proporcji - nawet w Paincie jest coś takiego - tutaj nie mam pewności. Po kilkunastominutowych poszukiwaniach nie odnalazłem takiej opcji.