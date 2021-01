Pobierz pro​gram

Inpaint jest niewielkim narzędziem graficznym, którego zadaniem jest usuwanie z fotografii niechcianych obiektów.

Program pomimo swojej prostoty wykorzystywany może być przez profesjonalnych fotografów podczas procesu retuszu i edycji zdjęć cyfrowych. Z jego pomocą łatwo i szybko usuniemy ze zdjęć zbędne obiekty (np. linie energetyczne, niechciane osoby, które znalazły się w kadrze itp.).

Aplikacja doskonale sprawdza się także podczas odnawiania starych zdjęć, usuwania z fotografii porterowych zmarszczek i przebarwień skóry, niwelowania daty, która nanoszona jest na zdjęcie przez aparat oraz różnego rodzaju napisów, znaków wodnych itp. Inpaint jest idealną alternatywą dla potężnych i często bardzo drogich pakietów graficznych.

Praca z Inpaint rozpoczyna się od wczytania zdjęcia, które chcielibyśmy poddać obróbce. Następny krok to zaznaczenie obiektu, którego chcielibyśmy się pozbyć. W ręce użytkownika oddano takie narzędzia do zaznaczania jak pędzel/ołówek i różdżka, potrafiąca inteligentnie zaznaczać całe obiekty. W końcu, aby rozpocząć proces usuwania wskazanych elementów wystarczy kliknąć przycisk z ikoną play.

Proces usuwania obiektów przy użyciu narzędzia Inpaint to tak naprawdę rekonstrukcja wybranego obszaru na podstawie otaczających go pikseli. Program po przeanalizowaniu granic wskazanego obiektu generuje na ich podstawie nowy zestaw pikseli, który umieszczany jest w miejsce niechcianego obszaru. Szybkość działania aplikacji zależy od wielkości zdefiniowanego przez użytkownika obiektu do usunięcia.

