Input Director 2.0.1

Input Director to nieskomplikowane w obsłudze narzędzie, dzięki któremu za pomocą jednego zestawu urządzeń peryferyjnych, klawiatury i myszki, można obsługiwać wiele komputerów z Windowsem.

Aby to było możliwe, konieczna jest instalacja programu na wszystkich komputerach, które użytkownik chce synchronizować. Podłączyć trzeba je do tej samej sieci lokalnej. Mechanizm synchronizacji opiera się na relacji master-slave, gdzie masterem jest komputer, do którego podłączone są urządzenia peryferyjne.

Do identyfikacji komputera służy adres wyświetlany w samym programie, zaś do skonfigurowania komputera jako mastera lub slave'a przeznaczono osobne panele, dzięki czemu interfejs nie przytłacza nas ogromem możliwości, które posiada Input Director.

Oprócz prostego współdzielenia myszki i klawiatury, program oferuje między innymi także synchronizację zawartości schowka, szyfrowanie przesyłanych danych czy definiowanie skrótów klawiszowych.